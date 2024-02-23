Картофельные зразы – очень популярное среди украинцев блюдо, ведь оно доступное, легкое в приготовлении, универсальное и вкусное.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные картофельные зразы с аппетитной корочкой.

Для приготовления картофельных зразов нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на 5 шт.):

картофель – 500 г

яйцо – 1 шт.

мука – 70-90 г

сливочное масло – 50 г

соль и перец по вкусу

начинка уже готовая (мясная, грибная, тушеная капуста и т.п.) – 250 г

"Мама готовила с печенью и жареным луком, а я люблю просто с фаршем или даже отварным мясом после бульона", – рассказала Валентина Кущ.

Картофель отвариваем в мундирах до готовности. Готовый картофель чистим, добавляем в него сливочное масло, соль, перец и делаем пюре (оно должно быть сухое). Когда картофель немного остынет, добавляем муку, яйцо, а также любимые специи по желанию.

"Яйца 3 категории добавляем целиком (желток и белок), второй и первой - сначала желток, перемешиваем и уже смотря из консистенции добавляем белок (если нужен)", - объясняет шеф-повар.

Картофельное тесто делим пять равных частей и выкладываем их на доску, присыпанную мукой. Из каждой части делаем лепешку, выкладываем внутрь начинку, залепляем зразы и выкладываем их на муку.

"Тесто может быть немного липкое, но если выкладывать на доску с мукой, то зразы возьмут себе столько, сколько нужно для корочки", – советует Валентина Кущ.

Жарить картофельные зразы нужно на разогретой сковороде с растительным маслом, а подавать лучше всего со сметаной или с грибным соусом.

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