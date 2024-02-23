Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные картофельные зразы с аппетитной корочкой.
Для приготовления картофельных зразов нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на 5 шт.):
- картофель – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 70-90 г
- сливочное масло – 50 г
- соль и перец по вкусу
- начинка уже готовая (мясная, грибная, тушеная капуста и т.п.) – 250 г
"Мама готовила с печенью и жареным луком, а я люблю просто с фаршем или даже отварным мясом после бульона", – рассказала Валентина Кущ.
Картофель отвариваем в мундирах до готовности. Готовый картофель чистим, добавляем в него сливочное масло, соль, перец и делаем пюре (оно должно быть сухое). Когда картофель немного остынет, добавляем муку, яйцо, а также любимые специи по желанию.
"Яйца 3 категории добавляем целиком (желток и белок), второй и первой - сначала желток, перемешиваем и уже смотря из консистенции добавляем белок (если нужен)", - объясняет шеф-повар.
Картофельное тесто делим пять равных частей и выкладываем их на доску, присыпанную мукой. Из каждой части делаем лепешку, выкладываем внутрь начинку, залепляем зразы и выкладываем их на муку.
"Тесто может быть немного липкое, но если выкладывать на доску с мукой, то зразы возьмут себе столько, сколько нужно для корочки", – советует Валентина Кущ.
Жарить картофельные зразы нужно на разогретой сковороде с растительным маслом, а подавать лучше всего со сметаной или с грибным соусом.
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