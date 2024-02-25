Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, как сделать полезный "Киевский торт", который не требует много сил. Хименес-Браво добавил, что такой вариант хорошо подходит для быстрого завтрака к чаю.

Ингредиенты:

250 г кисломолочного сыра,

30 г сахара,

5 капель ароматизатора,

1 ст. ложка пшеничной муки,

1 ст. ложка ореховой муки,

2 ст. ложки измельченных орехов,

30 г пасты арахисовой.

Приготовление:

Смешайте кисломолочный сыр, сахар, ароматизатор, пшеничную и ореховую муку до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Сформируйте сырники.

Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, намажьте готовые сырники арахисовой пастой и посыпьте измельченными орехами.

Подавайте с заварным или любым другим кремом по вашему вкусу, также посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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