Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, как сделать полезный "Киевский торт", который не требует много сил. Хименес-Браво добавил, что такой вариант хорошо подходит для быстрого завтрака к чаю.
Ингредиенты:
- 250 г кисломолочного сыра,
- 30 г сахара,
- 5 капель ароматизатора,
- 1 ст. ложка пшеничной муки,
- 1 ст. ложка ореховой муки,
- 2 ст. ложки измельченных орехов,
- 30 г пасты арахисовой.
Приготовление:
Смешайте кисломолочный сыр, сахар, ароматизатор, пшеничную и ореховую муку до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Сформируйте сырники.
Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, намажьте готовые сырники арахисовой пастой и посыпьте измельченными орехами.
Подавайте с заварным или любым другим кремом по вашему вкусу, также посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.