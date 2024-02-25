Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный маковый рулет. А также дала несколько полезных советов по его приготовлению.

Ингредиенты:

Опара:

150 мл молока

4 г сухих дрожжей

80 г муки

10 г сахара

Тесто:

опара

50 г яйца

30 г сахара

50 г сливочного масла

3 г соли

250 г муки

ванильный сахар

Маковая начинка:

200 г мака

150 г сахара

Глазировка:

10 г желтка

10 г воды

Приготовление:

Опара: Смешать молоко, дрожжи, муку и сахар в миске. Накрыть миску и оставить на 30 минут для активации дрожжей, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Тесто: В большой миске смешать опару, яйца, сахар, сливочное масло, соль и ванильный сахар. Постепенно добавлять муку, замешивая тесто до образования мягкого и эластичного теста. Оставить тесто подниматься в теплом месте около 1 часа.

Маковая начинка: "Мастер Шеф" Глинская советует, замочить мак в кипятке на 15-20 минут, затем откинуть на сито и пропустить через мясорубку. Смешать мак с сахаром.

Сборка: Выполнить тесто в прямоугольник на плоской поверхности, равномерно распределить маковую начинку, оставив небольшой край. Свернуть тесто в рулет и уложить на противень, покрытый пергаментом. Дать рулету подняться еще на 15-20 минут.

Печь: "Мастер Шеф" Глинская добавила, смешать желток с водой и смазать рулет. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета при 180°C около 25-30 минут.

Подача: Остудить рулет, нарезать на порции и подавать.

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