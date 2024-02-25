Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный маковый рулет. А также дала несколько полезных советов по его приготовлению.
Ингредиенты:
Опара:
- 150 мл молока
- 4 г сухих дрожжей
- 80 г муки
- 10 г сахара
Тесто:
- опара
- 50 г яйца
- 30 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 3 г соли
- 250 г муки
- ванильный сахар
Маковая начинка:
- 200 г мака
- 150 г сахара
Глазировка:
- 10 г желтка
- 10 г воды
Приготовление:
Опара: Смешать молоко, дрожжи, муку и сахар в миске. Накрыть миску и оставить на 30 минут для активации дрожжей, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Тесто: В большой миске смешать опару, яйца, сахар, сливочное масло, соль и ванильный сахар. Постепенно добавлять муку, замешивая тесто до образования мягкого и эластичного теста. Оставить тесто подниматься в теплом месте около 1 часа.
Маковая начинка: "Мастер Шеф" Глинская советует, замочить мак в кипятке на 15-20 минут, затем откинуть на сито и пропустить через мясорубку. Смешать мак с сахаром.
Сборка: Выполнить тесто в прямоугольник на плоской поверхности, равномерно распределить маковую начинку, оставив небольшой край. Свернуть тесто в рулет и уложить на противень, покрытый пергаментом. Дать рулету подняться еще на 15-20 минут.
Печь: "Мастер Шеф" Глинская добавила, смешать желток с водой и смазать рулет. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета при 180°C около 25-30 минут.
Подача: Остудить рулет, нарезать на порции и подавать.
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