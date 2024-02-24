В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейший бешбармак.

"Предлагаю рецепт сытного, мясного традиционного блюда народов Восточной Азии. Его едят руками, а подают обязательно на каждый праздник)", - рассказала звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала такие ингредиенты:

баранина – 0,5 кг

говядина – 0,5 кг

морковь – 4 шт.

лавровый лист – 2 шт.

соль – по вкусу

лук – 4 шт.

вода – 2,5 л

Для теста:

бульон (охлажденный) – 200 мл

1 яйцо

мука – 450-500 г

щепотка соли

В кастрюлю финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает баранину, говядину, чищеную морковь, одну луковицу, лавровый лист, добавляет соль, заливает все водой и варит в течение 2-3 часов, пока мясо не начнет распадаться на волокна. В процессе снимаем пену.

Пока мясо варится, звезда "Мастер Шеф" готовит мягкое и эластичное тесто, просто смешивая бульон с яйцом, мукой и щепоткой соли. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем на 30 минут отдыхать. После этого тонко раскатываем тесто и нарезаем его прямоугольничками, как на видео.

Отварное мясо финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко достает из кастрюли и разбирает руками на кусочки, а бульон процеживает.

Три луковицы нарезаем полукольцами, отправляем в сотейник, заливаем 0,5 л бульона, в котором варилось мясо, добавляем соль, перец, доводим до закипания и тушим еще 2-3 минуты.

Отдельно в кастрюле смешиваем 1 л бульона и 1,5 л воды, солим, доводим до кипения, бросаем в кипящую воду кусочки теста и варим 2-3 минуты.

В большую тарелку финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает сначала слой теста, а сверху рваное мясо и тушеный лук – и бешбармак готов.

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