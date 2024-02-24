В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейший бешбармак.
"Предлагаю рецепт сытного, мясного традиционного блюда народов Восточной Азии. Его едят руками, а подают обязательно на каждый праздник)", - рассказала звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала такие ингредиенты:
- баранина – 0,5 кг
- говядина – 0,5 кг
- морковь – 4 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль – по вкусу
- лук – 4 шт.
- вода – 2,5 л
Для теста:
- бульон (охлажденный) – 200 мл
- 1 яйцо
- мука – 450-500 г
- щепотка соли
В кастрюлю финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает баранину, говядину, чищеную морковь, одну луковицу, лавровый лист, добавляет соль, заливает все водой и варит в течение 2-3 часов, пока мясо не начнет распадаться на волокна. В процессе снимаем пену.
Пока мясо варится, звезда "Мастер Шеф" готовит мягкое и эластичное тесто, просто смешивая бульон с яйцом, мукой и щепоткой соли. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем на 30 минут отдыхать. После этого тонко раскатываем тесто и нарезаем его прямоугольничками, как на видео.
Отварное мясо финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко достает из кастрюли и разбирает руками на кусочки, а бульон процеживает.
Три луковицы нарезаем полукольцами, отправляем в сотейник, заливаем 0,5 л бульона, в котором варилось мясо, добавляем соль, перец, доводим до закипания и тушим еще 2-3 минуты.
Отдельно в кастрюле смешиваем 1 л бульона и 1,5 л воды, солим, доводим до кипения, бросаем в кипящую воду кусочки теста и варим 2-3 минуты.
В большую тарелку финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает сначала слой теста, а сверху рваное мясо и тушеный лук – и бешбармак готов.
Последние новости Украины:
Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.
Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.