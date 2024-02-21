На своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить гурку - домашнюю колбасу с разнообразными начинками.

Гурка готовится из мяса, субпродуктов и риса, поэтому она получается дешевле обычной домашней колбасы, но не менее вкусной.

"Все вы хорошо знаете, что такое кровянка, а вот о гурке мало кто слышал, очень хочу исправить это", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления гурки звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

печень свиная – 1 кг

легкие свиные – 800 г

сало – 1,2 кг

лук (средний) – 8 шт.

свинина - 800 г

рис - 800 г

кишка (натуральная оболочка для колбасок)

сушеный чабрец, соль, перец

Предварительно замоченные легкие и печень звезда "Мастер Шеф" зачищает, нарезает на куски, заливает водой, добавляет соль и ставит вариться.

Тем временем нарезаем на большие куски свинину и сало, а лук – толстыми полукольцами.

В кастрюле с толстым дном звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вытапливает сало (не до шкварок, а просто вытапливает), затем добавляет свинину и жарит ее до готовности. В конце добавляем лук и доводим его до золотистости. Оставляем все остывать.

Отваренные легкие и печень перекладываем в миску, чтобы они скорее остыли, а воду не сливаем.

Рис несколько раз промываем теплой водой, а затем заливаем бульоном, в котором варились легкие и печень, и варим на малом огне почти до готовности (до состояния аль денте).

Обжаренные сало, мясо и лук достаем шумовкой из вытопившегося жира и перекладываем в миску.

С помощью мясорубки перекручиваем готовые сало, мясо, лук, легкие и печень. Смешиваем этот фарш с отварным рисом, добавляем соль, перец, сушеный чабрец и вымешиваем до однородности. При необходимости, если масса слишком сухая, можно добавить немного вытопившегося из сала жира.

Предварительно замоченную в теплой воде кишку начиняем полученной массой, а концы завязываем нитью.

Далее "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк кладет гурку в дуршлаг, делает на колбасе несколько проколов зубочисткой, чтобы кишка не треснула, и проваривает ее в кипятке в течение 5 минут. После этого с обеих сторон обжариваем гурку на малом огне по несколько минут с обеих сторон, а затем еще отправляем в хорошо разогретую духовку на несколько минут.

Подаем гурку с картофельным пюре или кулешой.

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