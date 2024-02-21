На своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить гурку - домашнюю колбасу с разнообразными начинками.
Гурка готовится из мяса, субпродуктов и риса, поэтому она получается дешевле обычной домашней колбасы, но не менее вкусной.
"Все вы хорошо знаете, что такое кровянка, а вот о гурке мало кто слышал, очень хочу исправить это", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления гурки звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- печень свиная – 1 кг
- легкие свиные – 800 г
- сало – 1,2 кг
- лук (средний) – 8 шт.
- свинина - 800 г
- рис - 800 г
- кишка (натуральная оболочка для колбасок)
- сушеный чабрец, соль, перец
Предварительно замоченные легкие и печень звезда "Мастер Шеф" зачищает, нарезает на куски, заливает водой, добавляет соль и ставит вариться.
Тем временем нарезаем на большие куски свинину и сало, а лук – толстыми полукольцами.
В кастрюле с толстым дном звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вытапливает сало (не до шкварок, а просто вытапливает), затем добавляет свинину и жарит ее до готовности. В конце добавляем лук и доводим его до золотистости. Оставляем все остывать.
Отваренные легкие и печень перекладываем в миску, чтобы они скорее остыли, а воду не сливаем.
Рис несколько раз промываем теплой водой, а затем заливаем бульоном, в котором варились легкие и печень, и варим на малом огне почти до готовности (до состояния аль денте).
Обжаренные сало, мясо и лук достаем шумовкой из вытопившегося жира и перекладываем в миску.
С помощью мясорубки перекручиваем готовые сало, мясо, лук, легкие и печень. Смешиваем этот фарш с отварным рисом, добавляем соль, перец, сушеный чабрец и вымешиваем до однородности. При необходимости, если масса слишком сухая, можно добавить немного вытопившегося из сала жира.
Предварительно замоченную в теплой воде кишку начиняем полученной массой, а концы завязываем нитью.
Далее "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк кладет гурку в дуршлаг, делает на колбасе несколько проколов зубочисткой, чтобы кишка не треснула, и проваривает ее в кипятке в течение 5 минут. После этого с обеих сторон обжариваем гурку на малом огне по несколько минут с обеих сторон, а затем еще отправляем в хорошо разогретую духовку на несколько минут.
Подаем гурку с картофельным пюре или кулешой.
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