На своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась рецептом знаменитого итальянского блюда.

Равиоли – это разновидность итальянской пасты, которая готовится сразу с начинкой. Украинским аналогом блюда являются вареники или пельмени. В этот раз победительница "Мастер Шеф" решила приготовить равиоли с лимонной рикоттой.

Для приготовления теста на равиоли нам понадобятся всего два ингредиента:

мука (семола, или мука типа 00, или обычная манка) – 260-280 г

яйца – 2 целых + 3 желтка

Для начинки победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

рикотта - 250 г

пармезан – 50 г + дополнительно для подачи

цедра 2-3 лимонов – по вкусу

мускатный орех, соль, перец

Для соуса:

сливочное масло – 55 г

вода от варки равиоли - 55 г

по желанию можно добавить шалфей и тимьян

Из муки и яиц победительница "Мастер Шеф" замешивает тесто, чтобы оно сформировалось в шар и не липло к рукам. Последние 20-30 г муки добавляем к яйцам не сразу, а позже при необходимости. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем на 40-60 минут.

"Тесто из семолы получается очень тугим, поэтому раскатать его скалкой будет очень тяжело, тесто из пшеничной муки возможно. Поэтому я использую насадку для раскатки теста, до отметки 6-7, 8-9 для меня слишком тонкое (люблю чувствовать тесто и его вкус) ", – рассказала победительница "Мастер Шеф"

Для начинки смешиваем до однородности рикотту с тертым пармезаном, лимонной цедрой и специями. Формировать равиоли можно либо с помощью специальной формы, как на видео, либо просто вырезая ножом.

В зависимости от толщины теста отвариваем равиоли в течение 3-5 минут. На сковороде растапливаем сливочное масло, смешиваем его с водой от варки равиоли, добавляем травы по вкусу и прогреваем в этом соусе готовые равиоли. Подавать блюдо лучше с тертым пармезаном и листиками свежего базилика.

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