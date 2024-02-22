В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить смореброд по-украински.
"Сегодня поделюсь с вами интересным рецептом сморебродов, который готовится не с хлебом, как обычно, а с дерунами! Получается очень вкусно и сытно", - советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для приготовления сочного деруна с селедкой звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- 1 луковица
- 1 яйцо
- мука – 1 ст.л.
- соль и перец по вкусу
- подсолнечное масло для жарки
- филе сельди
- сметана густая – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- зеленый лук
Звезда "Мастер Шеф" не натирает картофель, а просто перебивает его в блендере вместе с луком и сырым яйцом.
"Если вы на деруны всегда картошку натираете на терке, то попробуйте перебить в блендере. Единственное — такие деруны нужно жарить сразу, чтобы тесто не стояло", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Добавляем муку, соль, перец и перемешиваем до однородности. Жарим из картофельной массы большой дерун на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистости с обеих сторон.
Для соуса смешиваем сметану с горчицей и мелко нарезанным зеленым лучком.
На готовый дерун выкладываем слой соуса, а сверху филе сельди. Финалистка "Мастер Шеф" также украсила блюдо зеленью и жареными луковыми кольцами в кляре.
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