Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать особый грибной соус с курице.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г грибов
- 1 большой лук
- 25 г муки
- 400 мл сливок 10-15%
- 10 г горчицы
- 40 мл соевого соуса
- соль, перец (по вкусу)
- масло для жарки
- укроп
Инструкции:
Нарежьте куриное филе на слайсы, посолите и обжарьте на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны. Выложите на тарелку и оставьте в стороне, делится "Мастер Шеф" Глинская.
На той же сковороде обжарьте порезанные грибы и лук до мягкости.
Для заливки смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус в миске.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, верните курицу на сковороду, добавьте заливку и грибы с луком. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 3-4 минуты. Попробуйте на соль и перец, при необходимости добавьте.
Посыпьте блюдо измельченным укропом перед подачей.
Готово! Подавайте курицу в грибном соусе горячей, с дополнительным гарниром по желанию, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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