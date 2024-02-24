Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать особый грибной соус с курице.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г грибов

1 большой лук

25 г муки

400 мл сливок 10-15%

10 г горчицы

40 мл соевого соуса

соль, перец (по вкусу)

масло для жарки

укроп

Инструкции:

Нарежьте куриное филе на слайсы, посолите и обжарьте на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны. Выложите на тарелку и оставьте в стороне, делится "Мастер Шеф" Глинская.

На той же сковороде обжарьте порезанные грибы и лук до мягкости.

Для заливки смешайте сливки, муку, горчицу и соевый соус в миске.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, верните курицу на сковороду, добавьте заливку и грибы с луком. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 3-4 минуты. Попробуйте на соль и перец, при необходимости добавьте.

Посыпьте блюдо измельченным укропом перед подачей.

Готово! Подавайте курицу в грибном соусе горячей, с дополнительным гарниром по желанию, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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