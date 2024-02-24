Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился простым рецептом риса в рукаве.
Ингредиенты:
- Морковь - 50 грамм
- Лук - 50 грамм
- Свинина - 100 грамм
- Рис басмати - 100-150 грамм
- Кориандр - 5 грамм
- Зира - 5 грамм
- Куркума - 5 грамм
- Копченая паприка - 5 грамм
- Вода - 200-250 мл
- Оливковое масло - 20 мл
- Виноград - 30 грамм
Инструкции:
Подготовьте все ингредиенты. Морковь нарежьте крупными кружками, лук - полукольцами, свинину - небольшими кусочками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В рукав для запекания положите морковь, лук, свинину и рис. Добавьте специи: кориандр, зиру, куркуму, копченую паприку.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте воду и оливковое масло.
Завяжите рукав и перемешайте ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились.
Положите рукав на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
После готовности выньте рукав, осторожно разрежьте его и выложите плов на тарелки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подавайте готовый плов с кусочками винограда для украшения.
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