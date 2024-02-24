Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился простым рецептом риса в рукаве.

Ингредиенты:

  • Морковь - 50 грамм
  • Лук - 50 грамм
  • Свинина - 100 грамм
  • Рис басмати - 100-150 грамм
  • Кориандр - 5 грамм
  • Зира - 5 грамм
  • Куркума - 5 грамм
  • Копченая паприка - 5 грамм
  • Вода - 200-250 мл
  • Оливковое масло - 20 мл
  • Виноград - 30 грамм

Эктор Хименес-Браво

Инструкции:

Подготовьте все ингредиенты. Морковь нарежьте крупными кружками, лук - полукольцами, свинину - небольшими кусочками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В рукав для запекания положите морковь, лук, свинину и рис. Добавьте специи: кориандр, зиру, куркуму, копченую паприку.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте воду и оливковое масло.

Завяжите рукав и перемешайте ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились.

Положите рукав на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

После готовности выньте рукав, осторожно разрежьте его и выложите плов на тарелки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте готовый плов с кусочками винограда для украшения.

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