Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный ужин.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился простым рецептом риса в рукаве.

Ингредиенты:

Морковь - 50 грамм

Лук - 50 грамм

Свинина - 100 грамм

Рис басмати - 100-150 грамм

Кориандр - 5 грамм

Зира - 5 грамм

Куркума - 5 грамм

Копченая паприка - 5 грамм

Вода - 200-250 мл

Оливковое масло - 20 мл

Виноград - 30 грамм

Инструкции:

Подготовьте все ингредиенты. Морковь нарежьте крупными кружками, лук - полукольцами, свинину - небольшими кусочками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В рукав для запекания положите морковь, лук, свинину и рис. Добавьте специи: кориандр, зиру, куркуму, копченую паприку.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте воду и оливковое масло.

Завяжите рукав и перемешайте ингредиенты, чтобы специи равномерно распределились.

Положите рукав на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

После готовности выньте рукав, осторожно разрежьте его и выложите плов на тарелки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте готовый плов с кусочками винограда для украшения.

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