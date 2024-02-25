Блины с зеленью можно подавать как с начинками, так и просто со сметаной.
Рецептом блинов поделилась автор кулинарного блога «Яна рецепты ua».
«Супер простой рецепт, который удивит и влюбит с первого «кусь», – отметила фублогер.
Для приготовления блинов нужны следующие ингредиенты: 450 молока, 300 кипятка, 250 муки, 2 ст. л масла, 3 яйца, 1 ч.л. сахара, щепотка соли, укроп, зеленый лук.
Из этого количества ингредиентов выйдет около 13 блинов.
Блины с зеленью.
Ингредиенты смешиваем.
«Каждый раз размешивайте, потому что зелень всплывает», - предупредила кулинар, показывая ход приготовления блинов с зеленью на видео.
Блины необходимо жарить три минуты с одной стороны и еще несколько секунд с другой стороны.
«Можете добавить немного больше сахара или соли, попробовав первый блин», - посоветовала фудблогерка.
Блины с зеленью.
В комментариях подписчики кулинара признаются, что теперь это их самый любимый рецепт:
«Уже в третий раз готовлю их, теперь самые любимые блины»,
"Приготовила блины по вашему рецепту – это что-то невероятное! Немного слипаются при переворачивании, но не критично. К оригинальному рецепту добавила еще свежий шпинат. Буду готовить еще!»,
«Сегодня готовила блины по вашему рецепту. Очень вкусно»,
"Я сделала. И это вкуснятина»,
"Это прекрасно".
Такие блины можно подавать со сметаной или соленой начинкой – с кисломолочным сыром и щепоткой зелени. Также к этой начинке многие любят добавить чеснок и черный перец.
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