Этот рецепт блинчиков с зеленью может стать одним из самых любимых, ведь готовятся они быстро и просто, а смакуют непревзойденно.

Блины с зеленью можно подавать как с начинками, так и просто со сметаной.

Рецептом блинов поделилась автор кулинарного блога «Яна рецепты ua».

«Супер простой рецепт, который удивит и влюбит с первого «кусь», – отметила фублогер.

Для приготовления блинов нужны следующие ингредиенты: 450 молока, 300 кипятка, 250 муки, 2 ст. л масла, 3 яйца, 1 ч.л. сахара, щепотка соли, укроп, зеленый лук.

Из этого количества ингредиентов выйдет около 13 блинов.

Блины с зеленью.

Ингредиенты смешиваем.

«Каждый раз размешивайте, потому что зелень всплывает», - предупредила кулинар, показывая ход приготовления блинов с зеленью на видео.

Блины необходимо жарить три минуты с одной стороны и еще несколько секунд с другой стороны.

«Можете добавить немного больше сахара или соли, попробовав первый блин», - посоветовала фудблогерка.

Блины с зеленью.

В комментариях подписчики кулинара признаются, что теперь это их самый любимый рецепт:

«Уже в третий раз готовлю их, теперь самые любимые блины»,

"Приготовила блины по вашему рецепту – это что-то невероятное! Немного слипаются при переворачивании, но не критично. К оригинальному рецепту добавила еще свежий шпинат. Буду готовить еще!»,

«Сегодня готовила блины по вашему рецепту. Очень вкусно»,

"Я сделала. И это вкуснятина»,

"Это прекрасно".

Такие блины можно подавать со сметаной или соленой начинкой – с кисломолочным сыром и щепоткой зелени. Также к этой начинке многие любят добавить чеснок и черный перец.

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