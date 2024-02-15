От теста зависят не только вкусовые качества блюда, но и его внешний вид, ведь во время приготовления оно может разлезться, слипнуться, стать несъедобным.

Известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян решил поделиться рецептом теста, который узнал от мамы своей жены.

По его словам, это тесто подойдет к хинкали, мантам и другим блюдам.

«Не выкладываю рецепт фарша, делайте любой, который вы любите, даже на пельмени, только добавьте свежей зелени, а тесто заварное», – рассказал звезда «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления теста требуются следующие ингредиенты: Мука высшего сорта 1 кг, Горячая вода из чайника 450 грамм, Соль 1 ч.л., винный укус 1 ст.л.

После замешивания тесто необходимо оставить «отдохнуть» на 40 минут.

Комментируя этот рецепт теста, подписчики удивленно отметили, что никогда не знали, что в тесто можно добавлять уксус.

«Интересно...первый раз вижу в тесте на вареники уксус»,

«Уксус? Надо попробовать»,

«Большое спасибо за рецепт»,

«Это же сокровище»,

«Шедеврально» , – пишут подписчики на страницу шеф-повара.

В свою очередь Алик Мктрчян ответил, что уксус придает тесту блеск.

Отметим, что уксус – особый ингредиент, который может сделать тесто невероятно мягким и ароматным. Так, добавление уксуса в тесто помогает усилить структуру глютена, что позволяет сохранить влагу и свежесть продукта.

Кроме того, уксус придаст особый вкус выпечке. Добавление уксуса в тесто для хлеба придает нежную кислинку, а чебуреки сделает более насыщенный цвет, подарит аромат.

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