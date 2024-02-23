Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать котлеты из курицы и с минимумом жира.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 350 г лука
- 300 г картофеля
- 100 г мякиша батона
- 150 мл молока
- соль, перец, чеснок по вкусу
- 150 г манной крупы
- растительное масло для жарки
Инструкции:
Очистите и порежьте куриное филе на кусочки, затем измельчите в мясорубке или блендере до состояния фарша, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
Лук и картофель очистите, нарежьте на кусочки и тоже измельчите в блендере или мясорубке.
В большой миске смешайте фарш из куриного филе, измельченный лук и картофель.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, замочите мякиш батона в молоке и добавьте в миску с остальными ингредиентами. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок по вкусу.
Добавьте манную крупу и хорошо перемешайте. Дайте смеси немного постоять, чтобы манная крупа набухла.
Сформируйте котлеты из полученной массы, обваляйте их в муке и обжаривайте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
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