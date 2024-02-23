Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные котлеты с курицы и манной крупы.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать котлеты из курицы и с минимумом жира.

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

350 г лука

300 г картофеля

100 г мякиша батона

150 мл молока

соль, перец, чеснок по вкусу

150 г манной крупы

растительное масло для жарки

Инструкции:

Очистите и порежьте куриное филе на кусочки, затем измельчите в мясорубке или блендере до состояния фарша, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Лук и картофель очистите, нарежьте на кусочки и тоже измельчите в блендере или мясорубке.

В большой миске смешайте фарш из куриного филе, измельченный лук и картофель.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, замочите мякиш батона в молоке и добавьте в миску с остальными ингредиентами. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок по вкусу.

Добавьте манную крупу и хорошо перемешайте. Дайте смеси немного постоять, чтобы манная крупа набухла.

Сформируйте котлеты из полученной массы, обваляйте их в муке и обжаривайте на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

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