Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как сделать сочный перекус без долгой подготовки.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша свино-говяжьего
  • 100 г картофеля
  • 30 г петрушки
  • 30 г кинзы
  • 5 г паприки копченой
  • 5 г зиры
  • 5 г кориандра
  • 20 г чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • бесдрожжевое тесто (1 пласт)
  • сливочное масло для жарки

Эктор Хименес-Браво

Инструкции:

Начните с приготовления начинки. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, добавьте нарезанный кубиками картофель и тушите еще несколько минут до мягкости, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте нарезанную петрушку, кинзу, паприку, зиру, кориандр, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты. Остудите начинку.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разделите бесдрожжевое тесто на порции и раскатайте каждую в круглую форму. На половину круга выложите порцию начинки, затем аккуратно сложите тесто пополам, чтобы получить коржик.

Разогрейте сковороду сливочным маслом и обжарьте коржики с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые мясные коржики подавайте горячими. Можно подать с соусом или овощным салатом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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