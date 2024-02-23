Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил рецепт быстрого завтрака или перекуса.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как сделать сочный перекус без долгой подготовки.

Ингредиенты:

500 г фарша свино-говяжьего

100 г картофеля

30 г петрушки

30 г кинзы

5 г паприки копченой

5 г зиры

5 г кориандра

20 г чеснока

соль, перец по вкусу

бесдрожжевое тесто (1 пласт)

сливочное масло для жарки

Инструкции:

Начните с приготовления начинки. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, добавьте нарезанный кубиками картофель и тушите еще несколько минут до мягкости, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте нарезанную петрушку, кинзу, паприку, зиру, кориандр, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты. Остудите начинку.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разделите бесдрожжевое тесто на порции и раскатайте каждую в круглую форму. На половину круга выложите порцию начинки, затем аккуратно сложите тесто пополам, чтобы получить коржик.

Разогрейте сковороду сливочным маслом и обжарьте коржики с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые мясные коржики подавайте горячими. Можно подать с соусом или овощным салатом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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