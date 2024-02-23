Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как сделать сочный перекус без долгой подготовки.
Ингредиенты:
- 500 г фарша свино-говяжьего
- 100 г картофеля
- 30 г петрушки
- 30 г кинзы
- 5 г паприки копченой
- 5 г зиры
- 5 г кориандра
- 20 г чеснока
- соль, перец по вкусу
- бесдрожжевое тесто (1 пласт)
- сливочное масло для жарки
Инструкции:
Начните с приготовления начинки. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, добавьте нарезанный кубиками картофель и тушите еще несколько минут до мягкости, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте нарезанную петрушку, кинзу, паприку, зиру, кориандр, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты. Остудите начинку.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разделите бесдрожжевое тесто на порции и раскатайте каждую в круглую форму. На половину круга выложите порцию начинки, затем аккуратно сложите тесто пополам, чтобы получить коржик.
Разогрейте сковороду сливочным маслом и обжарьте коржики с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые мясные коржики подавайте горячими. Можно подать с соусом или овощным салатом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.