В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейший крабовый рулет.

"Очень простая и вкусная закуска, которая станет вашей любимой. Я в этом уверена. Люблю сочетание сыра и крабовых палочек, особенно в таком виде: не салат, не намазка, а рулет", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления рулета из крабовых палочек звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиенты:

крабовые палочки – 150 г

плавленый сыр - 210 г

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ч. л.

чеснок – 1 зуб.

укроп

соль и перец

Яйца звезда "Мастер Шеф" отваривает вкрутую и отделяют желтки от белков.

Плавленый сыр разминаем вилкой до однородности, смешиваем с тертым чесноком, желтками и хорошо перемешиваем. Отдельно смешиваем мелко натертые белки со сметаной и измельченным укропом.

Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк застилает тарелку пищевой пленкой, сложенной в несколько слоев, и формирует на ней крабовый рулет.

Рвём на волокна крабовые палочки и выкладываем их на пленку плотным слоем. Следующим слоем выкладываем сырно-желтковую массу, а сверху белковую. С помощью пленки скручиваем крабовый рулет, как на видео.

Чтобы крабовый рулет стабилизировался, отправляем его в холодильник на 2 часа. После этого звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает закуску из крабовых палочек на кусочки и подает вместе с поджаренным черным хлебом.

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