Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный торт со сливочным кремом.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать ореховый торт с молочным кремом.

Ореховое тесто:

150 гр яиц (3 шт)

220 гр сахара

200 гр грецкого ореха

ванильный сахар

300 гр муки

10 гр разрыхлителя

соль

Сливочный крем:

600 мл молока

20 гр муки

20 гр кукурузного крахмала

100 гр сахара

80 гр сливочного масла

300 мл сливок

Ореховая карамель:

150 мл сливок

120 гр сахара

соль

100 гр сливочного масла

100 гр ореховой пасты

Приготовление:

Ореховое тесто:

Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте мелко измельченные грецкие орехи, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах около 30-40 минут. Дайте остыть.

Сливочный крем:

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, в сотейнике смешайте молоко, муку, кукурузный крахмал, сахар и ванильный сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.

Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите.

Взбейте сливки до образования пиков. Постепенно добавьте в остывший крем, аккуратно перемешивая.

Ореховая карамель:

В сотейник сливочное масло, сахар, соль и сливки. Доведите до кипения, постоянно помешивая.

Добавьте ореховую пасту, перемешайте и дайте остыть до комнатной температуры, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Сборка торта:

Разрежьте ореховое тесто горизонтально на два коржа.

Намажьте один корж сливочным кремом, сверху положите второй корж.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, залейте торт ореховой карамелью, оставьте на несколько часов в холодильнике.

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