Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать ореховый торт с молочным кремом.
Ореховое тесто:
- 150 гр яиц (3 шт)
- 220 гр сахара
- 200 гр грецкого ореха
- ванильный сахар
- 300 гр муки
- 10 гр разрыхлителя
- соль
Сливочный крем:
- 600 мл молока
- 20 гр муки
- 20 гр кукурузного крахмала
- 100 гр сахара
- 80 гр сливочного масла
- 300 мл сливок
Ореховая карамель:
- 150 мл сливок
- 120 гр сахара
- соль
- 100 гр сливочного масла
- 100 гр ореховой пасты
Приготовление:
Ореховое тесто:
Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте мелко измельченные грецкие орехи, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах около 30-40 минут. Дайте остыть.
Сливочный крем:
"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, в сотейнике смешайте молоко, муку, кукурузный крахмал, сахар и ванильный сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите.
Взбейте сливки до образования пиков. Постепенно добавьте в остывший крем, аккуратно перемешивая.
Ореховая карамель:
В сотейник сливочное масло, сахар, соль и сливки. Доведите до кипения, постоянно помешивая.
Добавьте ореховую пасту, перемешайте и дайте остыть до комнатной температуры, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Сборка торта:
Разрежьте ореховое тесто горизонтально на два коржа.
Намажьте один корж сливочным кремом, сверху положите второй корж.
"Мастер Шеф" Глинская добавила, залейте торт ореховой карамелью, оставьте на несколько часов в холодильнике.
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