В январе 2024 года в Киеве наблюдалось умеренное увеличение средней заработной платы работников в области образования, однако некоторые доплаты были уменьшены. В других регионах страны надбавки для учителей были отменены уже в начале активной фазы войны.

Стало известно, сколько будут получать педагоги в 2024 году. Об этом рассказал Министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

В бюджете Украины недостаточно средств для полноценного повышения заработной платы учителям. Однако в рамках всеобщего повышения минимальной зарплаты, запланированного на 2024 год, заработная плата учителей увеличится до 10-15 тысяч гривен.

По словам министра, это повышение зарплаты будет реализовано благодаря двум этапам повышения минимальной зарплаты, которые запланированы на январь и апрель.

В ведомстве планируется сделать ставку на более массивное участие учителя в общей структуре заработной платы, а также введение нескольких понятных надбавок. В настоящее время для учителей существует около 60 разных надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата.

"Мы планируем внести изменения, однако одновременно работаем над привязкой размера заработной платы к квалификации учителя. Мы также учитываем, что нужно оценивать все рабочие часы учителя, а не только касающиеся учебного процесса. Планируем начислять заработную плату учителя, учитывая его цифровые навыки, знание языков и другие факторы", - добавил министр образования и науки Украины.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.