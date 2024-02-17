В Украине существенно растут цены на некоторые овощи, поэтому эксперты рассказали, что влияет на стоимость.

Фермеры сообщили о причинах подорожания овощей в Украине в эфире канала "Рада" в рамках телемарафона .

"Подорожало все. Мы начинаем субстрат с более дорогими семенами в связи с курсом доллара, подорожала кассета, вот это заграничная кассета - Польша. Логистика подорожала - все подорожало. Рабочая сила, в принципе, осталась, что в прошлом году", - говорит. фермер.

Местные фермеры говорят, что именно зимой несут немалые убытки, потому что растениям нужно много света для того, чтобы растение могло круглогодично расти.

"Мы должны обеспечить необходимые условия и одним из факторов является свет, когда не хватает естественного солнечного света – мы включаем систему искусственного света", – говорится в сообщении.

Влияет на цены на овощи и удорожает все энергоносители для предприятий и с этим можно смириться - говорит директор предприятия.

Стоимость киловатт электроэнергии для бизнеса на данный момент ориентировочно 8 грн за киловатт, стоимость газа в этом году еще более или менее приемлема – составляет около 15 грн плюс доставка.

В прошлом году директор компании вспоминает тяжелейший из-за постоянных отключений электроэнергии фермеры вынуждены были включать электрогенераторы это и дорого, и результата маловато.

"Растение вместо обычной продолжительности, которое есть в зимний период ориентировочно 55 дней - мы собирали растения через 75 дней и вес их был наверняка в три раза меньше чем и которое есть сейчас. Прошлый год был убыточным из-за обстрелов, отсутствия электроснабжения", - говорят эксперты.

О том, что стоимость электроэнергии усложняет тепличный бизнес, подтверждают и эксперты, объясняют, выращивать тепличные овощи в конце осени зимой и в начале весны в Украине сейчас не выгодно.

В холодное время года аграриям пришлось бы вкладывать дополнительные деньги в теплицы, а стоимость украинских огурцов и томатов была бы вдвое, а тот в три раза выше импортных.

Эксперт прогнозирует цены будут подниматься и дальше стоимость импортных овощей увеличится из-за логистики усложненной войной, а местной из-за временной оккупации территорий, однако убеждает специалист, без украинского продукта потребители не останутся.

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивляют украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.