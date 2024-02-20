В этот раз у себя в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить картофельный гратен с беконом.

Звезда "Мастер Шеф" рассказала, что гратен – это популярное французское блюдо, разновидностей которого достаточно много, но с беконом вкус получится особенным и пикантным. Его можно подавать либо в качестве отдельного блюда, либо гарнира, например, к мясу.

"Гратен очень прост в приготовлении, но сразу становится главным блюдом любого стола! Готовить можно в порционных формах или в одной большой", - советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Чтобы приготовить гратен, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

картофель – 6 шт. больших

бекон – 220 г

сыр твердый – 200 г

чеснок – 1-2 зуб.

сливки жирностью 33% – 0,5 л

соль и перец – по вкусу

мускатный орех

Картофель чистим и нарезаем тонкими слайсами. Бекон нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде на среднем огне до золотистости - примерно 7 минут. Сыр натираем на среднюю терку.

В форму, смазанную сливочным маслом и разрезанным зубчиком чеснока, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает равномерным слоем половину нарезанного картофеля, затем весь бекон, добавляет по вкусу соль, перец, немного мускатного ореха, а также измельченный зубчик чеснока.

Далее выкладываем половину сыра и заливаем половиной сливок. Сверху выкладываем оставшийся картофель, снова добавляем соль и перец, посыпаем тертым сыром и заливаем сливками.

Выпекать гратен нужно в разогретой до 165 градусов духовке в течение 1,2 часов.

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