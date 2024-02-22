Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился рецептом сырных косичек с чесноком - сделать проще, чем может показаться.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 1 ст. л. сухих дрожжей или 25 г свежих дрожжей
- 2 ст. л. сахара
- 240 мл теплого молока
- 2 яйца
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 120 г сливочного масла
- Букет из базилика
- 2 зубчика чеснока
- 2 г соли
- 150 г твердого сыра (например, пармезан)
Инструкции:
В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи, сахар и соль, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте теплое молоко и яйца. Вымешивайте тесто на средней скорости 14 минут. Тесто должно быть липким.
Накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, подготовьте начинку: в блендере смешайте сливочное масло, базилик, чеснок и соль до получения пасты.
Разделите тесто на 3 части и каждую часть раскатайте в прямоугольник.
Нанесите начинку на тесто и посыпьте сверху тертым сыром.
Скрутите тесто вдоль длинной стороны, чтобы получилась "косичка". Повторите с остальными частями теста.
Перенесите "косички" на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментной бумагой.
Смажьте "косички" разбитым яйцом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 25 минут, пока не станут золотистыми.
Готовые косички с сыром подавайте теплыми.
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