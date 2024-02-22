Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сырные косички.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился рецептом сырных косичек с чесноком - сделать проще, чем может показаться.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

1 ст. л. сухих дрожжей или 25 г свежих дрожжей

2 ст. л. сахара

240 мл теплого молока

2 яйца

1 ч. л. соли

Для начинки:

120 г сливочного масла

Букет из базилика

2 зубчика чеснока

2 г соли

150 г твердого сыра (например, пармезан)

Инструкции:

В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи, сахар и соль, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте теплое молоко и яйца. Вымешивайте тесто на средней скорости 14 минут. Тесто должно быть липким.

Накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, подготовьте начинку: в блендере смешайте сливочное масло, базилик, чеснок и соль до получения пасты.

Разделите тесто на 3 части и каждую часть раскатайте в прямоугольник.

Нанесите начинку на тесто и посыпьте сверху тертым сыром.

Скрутите тесто вдоль длинной стороны, чтобы получилась "косичка". Повторите с остальными частями теста.

Перенесите "косички" на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментной бумагой.

Смажьте "косички" разбитым яйцом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 25 минут, пока не станут золотистыми.

Готовые косички с сыром подавайте теплыми.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.