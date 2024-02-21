Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила вариант насыщенного супа с фрикадельками, грибами и галушками.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкусного супа с грибами и фрикадельками.

Ингредиенты:

2-2,5 л воды

250 г грибов

30 г сливочного масла

20 мл растительного масла

200 г репчатого лука

400 г картофеля

Соль по вкусу

Для фрикаделек:

400 г куриного фарша

50 г яйца

10 г муки

Соль по вкусу

Для галушек:

50 г яйца

50 г сметаны

50 г муки

Соль по вкусу

Укроп для подачи

Инструкции:

Нарежьте грибы кубиками. Разогрейте сливочное и растительное масло в кастрюле и обжарьте грибы до золотистого цвета. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до мягкости, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в кастрюлю воду, нарезанный картофель и варите на среднем огне до готовности картофеля. Посолите по вкусу.

Для приготовления фрикаделек смешайте фарш с яйцом, мукой и солью. Сформируйте небольшие фрикадельки и добавьте их в кипящий суп.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для приготовления галушек смешайте яйцо, сметану, муку и соль до получения однородного теста. Образуйте маленькие галушки и добавьте их в суп.

Варите суп еще 5-7 минут после добавления фрикаделек и галушек.

Подавайте суп горячим, посыпав сверху мелко нарезанным укропом, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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