Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкусного супа с грибами и фрикадельками.

Ингредиенты:

  • 2-2,5 л воды
  • 250 г грибов
  • 30 г сливочного масла
  • 20 мл растительного масла
  • 200 г репчатого лука
  • 400 г картофеля
  • Соль по вкусу

Для фрикаделек:

  • 400 г куриного фарша
  • 50 г яйца
  • 10 г муки
  • Соль по вкусу

Для галушек:

  • 50 г яйца
  • 50 г сметаны
  • 50 г муки
  • Соль по вкусу
  • Укроп для подачи

Елизавета Глинская

Инструкции:

Нарежьте грибы кубиками. Разогрейте сливочное и растительное масло в кастрюле и обжарьте грибы до золотистого цвета. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до мягкости, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в кастрюлю воду, нарезанный картофель и варите на среднем огне до готовности картофеля. Посолите по вкусу.

Для приготовления фрикаделек смешайте фарш с яйцом, мукой и солью. Сформируйте небольшие фрикадельки и добавьте их в кипящий суп.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для приготовления галушек смешайте яйцо, сметану, муку и соль до получения однородного теста. Образуйте маленькие галушки и добавьте их в суп.

Варите суп еще 5-7 минут после добавления фрикаделек и галушек.

Подавайте суп горячим, посыпав сверху мелко нарезанным укропом, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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