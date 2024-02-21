Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкусного супа с грибами и фрикадельками.
Ингредиенты:
- 2-2,5 л воды
- 250 г грибов
- 30 г сливочного масла
- 20 мл растительного масла
- 200 г репчатого лука
- 400 г картофеля
- Соль по вкусу
Для фрикаделек:
- 400 г куриного фарша
- 50 г яйца
- 10 г муки
- Соль по вкусу
Для галушек:
- 50 г яйца
- 50 г сметаны
- 50 г муки
- Соль по вкусу
- Укроп для подачи
Инструкции:
Нарежьте грибы кубиками. Разогрейте сливочное и растительное масло в кастрюле и обжарьте грибы до золотистого цвета. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до мягкости, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте в кастрюлю воду, нарезанный картофель и варите на среднем огне до готовности картофеля. Посолите по вкусу.
Для приготовления фрикаделек смешайте фарш с яйцом, мукой и солью. Сформируйте небольшие фрикадельки и добавьте их в кипящий суп.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, для приготовления галушек смешайте яйцо, сметану, муку и соль до получения однородного теста. Образуйте маленькие галушки и добавьте их в суп.
Варите суп еще 5-7 минут после добавления фрикаделек и галушек.
Подавайте суп горячим, посыпав сверху мелко нарезанным укропом, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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