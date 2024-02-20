Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как сделать мини-бомбочки с шоколадом - простой сладкий перекус для любителей выпечки.

Ингредиенты:

200 мл молока

Сахар по вкусу

7 г сухих дрожжей

2 яйца

1 желток для смазки теста

550 г муки

75 мл подсолнечного масла

300 г Нутеллы или шоколада

Сахарная пудра для посыпки

Инструкции:

Разогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем сахар. Добавьте сухие дрожжи и дайте им активироваться в течение 5-10 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте муку, яйца и подсолнечное масло. Добавьте активированные дрожжи и молоко. Замесите мягкое и эластичное тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте его в течение 5-7 минут, пока оно не станет гладким.

Положите тесто в миску, накройте пленкой и оставьте подниматься в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме.

Раскатайте тесто на столе в прямоугольник. Разрежьте его на квадраты. На каждый квадрат положите немного Нутеллы или кусочек шоколада. Заверните тесто, чтобы закрыть начинку, и сформируйте булочки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, и дайте им подняться еще на 20-30 минут.

Смажьте булочки разбитым яйцом и выпекайте их в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия до готовности, около 20-25 минут.

После выпечки посыпьте булочки сахарной пудрой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.