Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как сделать мини-бомбочки с шоколадом - простой сладкий перекус для любителей выпечки.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- Сахар по вкусу
- 7 г сухих дрожжей
- 2 яйца
- 1 желток для смазки теста
- 550 г муки
- 75 мл подсолнечного масла
- 300 г Нутеллы или шоколада
- Сахарная пудра для посыпки
Инструкции:
Разогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем сахар. Добавьте сухие дрожжи и дайте им активироваться в течение 5-10 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске смешайте муку, яйца и подсолнечное масло. Добавьте активированные дрожжи и молоко. Замесите мягкое и эластичное тесто.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте его в течение 5-7 минут, пока оно не станет гладким.
Положите тесто в миску, накройте пленкой и оставьте подниматься в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме.
Раскатайте тесто на столе в прямоугольник. Разрежьте его на квадраты. На каждый квадрат положите немного Нутеллы или кусочек шоколада. Заверните тесто, чтобы закрыть начинку, и сформируйте булочки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, и дайте им подняться еще на 20-30 минут.
Смажьте булочки разбитым яйцом и выпекайте их в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия до готовности, около 20-25 минут.
После выпечки посыпьте булочки сахарной пудрой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.