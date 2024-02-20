Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать торт и подготовить уникальное тесто с использованием мясорубки.
Ингредиенты:
Песочное тесто:
- 500 г муки
- 2 г соли
- 8 г разрыхлителя
- 300 г сливочного масла(жирностью 62%)
- 50 г яйца (1 шт)
- ванильный сахар (по желанию)
- цедра апельсина (по желанию)
Карамельный крем:
- 450 г вареной сгущенки (1 банка)
- 150 г сливочного масла (жирностью 62%)
- 2 г растворимого кофе (по желанию)
Для декора:
- шоколад
- орехи
- мак
Инструкции:
Для песочного теста смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте сливочное масло, яйцо, ванильный сахар и цедру апельсина. Замесите мягкое тесто. Не перетирайте его, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Разделите тесто на две части. Одну часть разместите в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой. Сформируйте равномерный слой.
Выпекайте тесто в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, пока оно не станет золотистым. Остудите.
"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, для карамельного крема смешайте вареную сгущенку, сливочное масло и растворимый кофе. Поставьте на огонь и нагрейте, помешивая, пока не загустеет. Остудите.
Нанесите половину крема на первый слой теста. Поставьте в морозилку на 10 минут.
Выложите второй слой теста, нанесите оставшийся крем. Украсьте шоколадом, орехами и маком.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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