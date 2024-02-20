Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт сладкого торта с кофе и сгущенкой.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать торт и подготовить уникальное тесто с использованием мясорубки.

Ингредиенты:

Песочное тесто:

500 г муки

2 г соли

8 г разрыхлителя

300 г сливочного масла(жирностью 62%)

50 г яйца (1 шт)

ванильный сахар (по желанию)

цедра апельсина (по желанию)

Карамельный крем:

450 г вареной сгущенки (1 банка)

150 г сливочного масла (жирностью 62%)

2 г растворимого кофе (по желанию)

Для декора:

шоколад

орехи

мак

Инструкции:

Для песочного теста смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте сливочное масло, яйцо, ванильный сахар и цедру апельсина. Замесите мягкое тесто. Не перетирайте его, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Разделите тесто на две части. Одну часть разместите в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой. Сформируйте равномерный слой.

Выпекайте тесто в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, пока оно не станет золотистым. Остудите.

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, для карамельного крема смешайте вареную сгущенку, сливочное масло и растворимый кофе. Поставьте на огонь и нагрейте, помешивая, пока не загустеет. Остудите.

Нанесите половину крема на первый слой теста. Поставьте в морозилку на 10 минут.

Выложите второй слой теста, нанесите оставшийся крем. Украсьте шоколадом, орехами и маком.

Поставьте торт в холодильник на несколько часов, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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