В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить морепродукты в белом вине.

Ингредиенты можно заменять в зависимости от вашего желания и кошелька. Для этого рецепта победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла:

1 упаковка мидий в раковинах

2 филе морского окуня (или вашей любимой рыбы)

6 шт. креветок и 4 гребешка (это дополнительно, можно добавить любые морепродукты по желанию)

лук шалот - 1 большой

чеснок – 2 зуб.

зеленый острый чили или, если не любите острое, перец падрон

растительное масло для жарки

семена горчицы – 1 ч.л.

белое сухое вино – 250 мл

смесь карри – 1 ч.л. (можно брать уже готовую смесь, сделать ее самостоятельно или добавить только куркуму и коринадр)

кокосовое молоко – 400 мл

томаты черри – 8-10 шт.

кинза

соль и перец

1 лайм

Сначала победительница "Мастер Шеф" на разогретой сковороде с растительным маслом обжаривает морепродукты и рыбу, кроме мидий, немного их подсолив. Важно их не пережарить.

Затем перекладываем морепродукты и рыбу на тарелку, а на сковороде прогреваем семена горчицы, далее добавляем мелко нарезанный лук, чеснок и перец чили. Готовим все вместе несколько минут.

После этого добавляем мидии в раковинах, сразу заливаем белое сухое вино и тушим на среднем огне несколько минут. Добавляем карри, перец и соль по вкусу. Вливаем кокосовое молоко, добавляем томаты черри, разрезанные пополам, и тушим еще несколько минут.

В конце победительница "Мастер Шеф" добавляет измельченную кинзу и выключает огонь. Добавляем в сковороду предварительно обжаренные рыбу и морепродукты и перемешиваем, чтобы они покрылись соусом.

При подаче победительница "Мастер Шеф" предлагает добавить еще свежую кинзу и сок лайма, а также обязательно кусочек свежего хлеба.

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