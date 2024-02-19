Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сладкие шоколадные маффины, которые не требуют много ингредиентов и времени.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 100 г сахара
  • 50 г какао-порошка
  • 8 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1/3 ч.л. соды
  • 100 г яиц
  • 100 г сливочного масла (82%)
  • 200 г кефира или нежирного йогурта
  • 80 г черного шоколада

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, соль и соду, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В другой миске взбейте яйца сливочным маслом и кефиром.

Постепенно добавьте сухие ингредиенты в мокрые, тщательно перемешивая.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нарежьте шоколад на крупные кусочки и добавьте в тесто, нежно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите бумажные формочки для маффинов на противень и равномерно распределите тесто.

Выпекайте маффины в разогретой духовке около 20-25 минут, или пока они не поднимутся и не станут упругими на ощупь.

Дайте маффинам немного остыть перед подачей, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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