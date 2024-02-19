Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сладкие шоколадные маффины, которые не требуют много ингредиентов и времени.
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 100 г сахара
- 50 г какао-порошка
- 8 г разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1/3 ч.л. соды
- 100 г яиц
- 100 г сливочного масла (82%)
- 200 г кефира или нежирного йогурта
- 80 г черного шоколада
Приготовление:
В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, соль и соду, делится "Мастер Шеф" Глинская.
В другой миске взбейте яйца сливочным маслом и кефиром.
Постепенно добавьте сухие ингредиенты в мокрые, тщательно перемешивая.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нарежьте шоколад на крупные кусочки и добавьте в тесто, нежно перемешайте.
Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите бумажные формочки для маффинов на противень и равномерно распределите тесто.
Выпекайте маффины в разогретой духовке около 20-25 минут, или пока они не поднимутся и не станут упругими на ощупь.
Дайте маффинам немного остыть перед подачей, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.