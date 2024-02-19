Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, как приготовить сладкий перекус.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сладкие шоколадные маффины, которые не требуют много ингредиентов и времени.

Ингредиенты:

250 г муки

100 г сахара

50 г какао-порошка

8 г разрыхлителя

Щепотка соли

1/3 ч.л. соды

100 г яиц

100 г сливочного масла (82%)

200 г кефира или нежирного йогурта

80 г черного шоколада

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, соль и соду, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В другой миске взбейте яйца сливочным маслом и кефиром.

Постепенно добавьте сухие ингредиенты в мокрые, тщательно перемешивая.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нарежьте шоколад на крупные кусочки и добавьте в тесто, нежно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите бумажные формочки для маффинов на противень и равномерно распределите тесто.

Выпекайте маффины в разогретой духовке около 20-25 минут, или пока они не поднимутся и не станут упругими на ощупь.

Дайте маффинам немного остыть перед подачей, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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