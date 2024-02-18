Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, как приготовить соленый пирог с сыром, дополнив рецепт овощами и приправами.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка приправы по вкусу "к овощам и картофелю"
  • 1/2 баклажана
  • 30 г корня сельдерея
  • 1 морковь
  • 1 перец болгарский
  • 1/2 кабачка
  • 2 помидора
  • оливковое масло
  • 300 г картофельного пюре
  • 100 г сыра гауда

Эктор Хименес-Браво

Приготовление:

Нарежьте баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и помидоры кубиками, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нагрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте овощи на медленном огне до мягкости.

Добавьте приправу "К блюдам из овощей и картофеля" к овощам и перемешайте.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите картофельное пюре на дно формы для запекания, затем выложите овощи сверху.

Посыпьте сверху натертым сыром гауда.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30-40 минут или до золотистой корочки.

Готовый пирог можно подавать горячим, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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