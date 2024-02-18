Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, как приготовить соленый пирог с сыром, дополнив рецепт овощами и приправами.
Ингредиенты:
- 1 упаковка приправы по вкусу "к овощам и картофелю"
- 1/2 баклажана
- 30 г корня сельдерея
- 1 морковь
- 1 перец болгарский
- 1/2 кабачка
- 2 помидора
- оливковое масло
- 300 г картофельного пюре
- 100 г сыра гауда
Приготовление:
Нарежьте баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и помидоры кубиками, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нагрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте овощи на медленном огне до мягкости.
Добавьте приправу "К блюдам из овощей и картофеля" к овощам и перемешайте.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите картофельное пюре на дно формы для запекания, затем выложите овощи сверху.
Посыпьте сверху натертым сыром гауда.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30-40 минут или до золотистой корочки.
Готовый пирог можно подавать горячим, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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