Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить соленый пирог.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, как приготовить соленый пирог с сыром, дополнив рецепт овощами и приправами.

Ингредиенты:

1 упаковка приправы по вкусу "к овощам и картофелю"

1/2 баклажана

30 г корня сельдерея

1 морковь

1 перец болгарский

1/2 кабачка

2 помидора

оливковое масло

300 г картофельного пюре

100 г сыра гауда

Приготовление:

Нарежьте баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и помидоры кубиками, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нагрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте овощи на медленном огне до мягкости.

Добавьте приправу "К блюдам из овощей и картофеля" к овощам и перемешайте.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите картофельное пюре на дно формы для запекания, затем выложите овощи сверху.

Посыпьте сверху натертым сыром гауда.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30-40 минут или до золотистой корочки.

Готовый пирог можно подавать горячим, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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