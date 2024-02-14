Магазинный крем-сыр – недешевое удовольствие, поэтому суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как просто приготовить его дома.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала простой и доступный рецепт домашнего крем-сыра.

"Сейчас расскажу вам, как приготовить вкусный домашний крем-сыр из минимума ингредиентов. Он отлично подойдет к вашим утренним тостам и станет классным дополнением любого блюда", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления домашнего крем-сыра "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует следующие ингредиенты (в расчете на 350 г готового продукта):

сметана жирностью не меньше 30% – 300 г

йогурт классический – 280 г (можно брать любой жирности)

лимонный сок – 1-1,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко просто смешивает до однородности сметану с йогуртом, лимонным соком и солью.

На пустую миску ставим сито и застилаем его марлей, сложенной в несколько слоев. Выливаем сюда сметанно-йогуртовую массу и накрываем краями марли, как на видео.

Сверху звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко ставит тарелку, прижимает и ставит пресс – для этого можно использовать, например, банку с водой. Отправляем в холодильник на 12 часов – и получаем нежный и вкусный крем-сыр.

"Из такой порции у меня получилось 350 г Филадельфии. Вкуснее магазинного", - добавила финалистка "Мастер Шеф".

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.