Однако стоит понимать - гораздо больше продуктов в течение года в Украине подорожали и выросли в цену.

В течение года, с января 2023 по январь 2024, в Украине отмечалось удешевление цен на несколько важных продуктов. Наибольшее падение цен зафиксировано у яиц, где цены сократились на 18,7%. Однако есть продукты, которые взлетели в цене. Это следует из данных Госстата .

В тот же период стоимость также снизилась для следующих продуктов:

подсолнечного масла – на 16,1%;

сахара – на 8,4%;

хлебопродуктов – на 2,8%.

Однако гораздо больше продуктов в течение года в Украине подорожали. В частности:

Овощи подорожали на 13,1%;

Мясо, мясопродукты и масло повысились на 10,2%;

Цены на творог и кисломолочный продукт выросли на 7,6%;

Хлеб подорожал на 5,8%;

Стоимость рыбы и ее продуктов увеличилось на 5,3%;

Фрукты подорожали на 2,2%;

Макаронные изделия выросли на 0,3%.

По данным " Минфина ", в феврале продолжается удешевление яиц. Фасованные яйца "Наседка" стоят в среднем 58,55 грн за десяток, что на 4,62 грн меньше, чем в январе.

Также снизилась стоимость другой популярной марки яиц, "Ясенсвит". Средняя цена за десяток этих яиц снизилась почти на 2 грн и составляет 61,70 грн.

Цены на некоторые марки подсолнечного масла продолжают снижаться. Например, средняя цена на бутылку рафинированного масла "Олейны" объемом 850 мл составляет 53,52 грн, что почти на 3 грн меньше, чем в январе.

Также отмечается понижение цен на сахар. В супермаркетах он продается в среднем за 29,92 грн за килограмм, что, хотя и меньше среднеянварской цены всего на 9 коп., все же является значимым фактором.

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