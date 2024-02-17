Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм, как приготовить вкусные голубцы с грибами и овощами, а не только с мясом.
Ингредиенты:
- 1 головка капусты Пекинской
- 400 г куриного фарша
- 200 г отварного риса
- 200 г грибов
- 1 морковь
- 1 лук
- 50 г томатной пасты
- 100 мл воды
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Отрежьте нижнюю часть капусты и область стержня. Затем выварите капусту в кипящей воде на протяжении 2 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нарежьте грибы и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
В большой миске смешайте куриный фарш, отварной рис, обжаренные грибы, соль и перец.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, разберите капусту на листья, отрежьте толстую часть стержня. На каждый лист капусты положите немного подготовленной смеси фарша и заверните, чтобы получился голубец.
Нарежьте лук и натрите морковь, затем обжарьте их на сковороде до мягкости.
Разложите обжаренные лук и морковь по дну кастрюли, затем аккуратно выложите голубцы, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Растворите томатную пасту в воде и залейте ею голубцы в кастрюле. Тушите блюдо под крышкой на среднем огне около 15 минут или до готовности.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, подавайте горячими и наслаждайтесь ароматными голубцами с мясом и грибами!
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