В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить "рыбьи хвостики".
Эта закуска многим знакома с детства, в ее основе – рыбная консерва и рис.
Для приготовления "рыбьих хвостиков" звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- 100 г риса (сухого)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 банка консервированных сардин
- 2 яйца
- вафли круглые – 4 шт.
- соль и перец по вкусу
Для начала нужно отварить рис до готовности.
Далее делаем зажарку. Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает мелким кубиком, а морковь натирает на мелкой терке. Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с добавлением капли растительного масла.
С консервированной сардины сливаем жидкость, но не выливаем, она нам еще понадобится.
Звезда "Мастер Шеф" вилкой разминает рыбу и смешивает ее с обжаренной морковью и луком и готовым рисом, добавляет соль и перец по вкусу. При необходимости можно добавить в смесь немного жидкости из сардины, чтобы начинка была сочной.
В отдельной миске вилкой взбиваем яйца с добавлением соли и перца.
Чтобы вафли стали пластичными, звезда "Мастер Шеф" смазывает их жидкостью с сардин, а затем разрезает каждую круглую вафлю на четвертинки. Из полученных кусочков вафли формируем конусы, начиняем их рыбно-рисовой начинкой, приплюскиваем немного, хорошо обмакиваем в яйцо и жарим с обеих сторон до золотистости.
Последние новости Украины:
Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.
Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.