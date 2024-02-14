В этот раз на своей странице в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить "рыбьи хвостики".

Эта закуска многим знакома с детства, в ее основе – рыбная консерва и рис.

Для приготовления "рыбьих хвостиков" звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

100 г риса (сухого)

1 морковь

1 луковица

1 банка консервированных сардин

2 яйца

вафли круглые – 4 шт.

соль и перец по вкусу

Для начала нужно отварить рис до готовности.

Далее делаем зажарку. Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает мелким кубиком, а морковь натирает на мелкой терке. Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с добавлением капли растительного масла.

С консервированной сардины сливаем жидкость, но не выливаем, она нам еще понадобится.

Звезда "Мастер Шеф" вилкой разминает рыбу и смешивает ее с обжаренной морковью и луком и готовым рисом, добавляет соль и перец по вкусу. При необходимости можно добавить в смесь немного жидкости из сардины, чтобы начинка была сочной.

В отдельной миске вилкой взбиваем яйца с добавлением соли и перца.

Чтобы вафли стали пластичными, звезда "Мастер Шеф" смазывает их жидкостью с сардин, а затем разрезает каждую круглую вафлю на четвертинки. Из полученных кусочков вафли формируем конусы, начиняем их рыбно-рисовой начинкой, приплюскиваем немного, хорошо обмакиваем в яйцо и жарим с обеих сторон до золотистости.

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