У себя в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала рецепт вкуснейшего пирога с творогом от своей мамы.
Для теста на пирог звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- мука – 400 г
- маргарин – 125 г
- сахар – 125 г
- яйца – 4 шт.
- кефир – 50 г
- сода - 0,5 ч. л.
Для начинки нам понадобятся:
- творог – 600 г
- сливочное масло – 125 г
- сахар – 150 г
- яйца – 4 шт. (разделяем желтки и белки)
Как объясняет звезда "Мастер Шеф", в большую миску просеиваем муку, делаем в ней выемку и вливаем туда растопленный маргарин. Добавляем яйца, сахар, соду, кефир и замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Участница "Мастер Шеф" подчеркнула, что тесто получится липким.
Далее готовим начинку. К творогу добавляем растопленное сливочное масло, желтки, сахар и перебиваем блендером до однородности. Отдельно взбиваем миксером белки, добавляя в конце немного сахара.
В смазанную маслом форму для выпечки выкладываем равномерно тесто и отправляем его в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут – до полуготовности.
"Потом выкладываем на полуготовую основу начинку из творога, взбитый белок и ставим снова печься при температуре 180 градусов на 15-20 мин (когда тесто уже отходит от бортов, тогда наш пирог готов 😊)", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Лучше пробовать такой пирог с творогом, когда он уже хорошо остынет.
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