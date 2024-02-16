Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, какую еще вкусность можно приготовить любителям творога, кроме сырников, запеканки и блинчиков.

У себя в Instagram участница двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала рецепт вкуснейшего пирога с творогом от своей мамы.

Для теста на пирог звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

мука – 400 г

маргарин – 125 г

сахар – 125 г

яйца – 4 шт.

кефир – 50 г

сода - 0,5 ч. л.

Для начинки нам понадобятся:

творог – 600 г

сливочное масло – 125 г

сахар – 150 г

яйца – 4 шт. (разделяем желтки и белки)

Как объясняет звезда "Мастер Шеф", в большую миску просеиваем муку, делаем в ней выемку и вливаем туда растопленный маргарин. Добавляем яйца, сахар, соду, кефир и замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Участница "Мастер Шеф" подчеркнула, что тесто получится липким.

Далее готовим начинку. К творогу добавляем растопленное сливочное масло, желтки, сахар и перебиваем блендером до однородности. Отдельно взбиваем миксером белки, добавляя в конце немного сахара.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладываем равномерно тесто и отправляем его в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут – до полуготовности.

"Потом выкладываем на полуготовую основу начинку из творога, взбитый белок и ставим снова печься при температуре 180 градусов на 15-20 мин (когда тесто уже отходит от бортов, тогда наш пирог готов 😊)", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Лучше пробовать такой пирог с творогом, когда он уже хорошо остынет.

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