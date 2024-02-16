Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать популярные пирожки по новому рецепту.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать жаренные пирожки с вишнями.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

5 г соли

240 мл воды

40 мл подсолнечного масла

20 мл водки

Для вишневой начинки:

600 г вишни (могут быть свежие или замороженные)

40 г кукурузного крахмала

150 г сахара

Дополнительно:

Растительное масло (для жарки)

Инструкции:

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку с солью, делится "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте воду, подсолнечное масло и водку. Замешайте тесто сначала силиконовой лопаткой, затем руками в течение 3-4 минут.

Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм. Оберните его пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Приготовление вишневой начинки:

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, в сотейнике смешайте вишню, кукурузный крахмал и сахар. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите 1 минуту, пока начинка не загустеет.

Снимите с огня, переложите начинку в другую емкость и дайте ей остыть.

Сборка и жарка пирожков:

Разделите тесто на несколько частей. Раскатайте каждую часть в пласт и вырежьте круги при помощи стакана или формы. На каждый круг выложите немного вишневой начинки. Смажьте края теста водой, чтобы они лучше склеились, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Сложите круги пополам, защипните края вилкой, чтобы пирожки не расползались во время жарки.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Жарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

"Мастер Шеф" Глинская советует, выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишний жир.

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