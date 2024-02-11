Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить быстрый завтрак.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram предложил рецепт быстрого завтрака с лавашом. Кулинар рассказал в деталях, как приготовить вкусный перекус за считанные минуты.

Ингредиенты:

1 круглый лаваш

Половина банки консервированного тунца

20 грамм лука (мелко нарезанного)

3 яйца

1 пучок шпината

200 грамм моцареллы (можно использовать другой сыр на выбор)

Рукола для украшения

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте лук. Откройте банку с тунцом и отцедите лишнюю жидкость, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Разбейте яйца в миску и взбейте их вилкой или миксером.

Помойте шпинат и обсушите его.

Начинка:

Раскройте лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите тунец по поверхности лаваша. Посыпьте нарезанный лук сверху. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите шпинат на тунец и лук.

Полейте взбитыми яйцами.

Запекание:

Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками или натрите на терке. Равномерно распределите моцареллу сверху лаваша с начинкой. Переложите лаваш на противень, предварительно покрытый бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, запекайте в предварительно разогретой духовке на 180 градусов Цельсия примерно 8-10 минут или до того момента, пока начинка не будет готова и сыр не растает.

Подача:

После запекания выньте лаваш из духовки. Поделите его на порционные кусочки.

Украсьте блюдо листьями руколы перед подачей, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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