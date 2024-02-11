Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram предложил рецепт быстрого завтрака с лавашом. Кулинар рассказал в деталях, как приготовить вкусный перекус за считанные минуты.
Ингредиенты:
- 1 круглый лаваш
- Половина банки консервированного тунца
- 20 грамм лука (мелко нарезанного)
- 3 яйца
- 1 пучок шпината
- 200 грамм моцареллы (можно использовать другой сыр на выбор)
- Рукола для украшения
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте лук. Откройте банку с тунцом и отцедите лишнюю жидкость, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Разбейте яйца в миску и взбейте их вилкой или миксером.
Помойте шпинат и обсушите его.
Начинка:
Раскройте лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите тунец по поверхности лаваша. Посыпьте нарезанный лук сверху. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите шпинат на тунец и лук.
Полейте взбитыми яйцами.
Запекание:
Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками или натрите на терке. Равномерно распределите моцареллу сверху лаваша с начинкой. Переложите лаваш на противень, предварительно покрытый бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, запекайте в предварительно разогретой духовке на 180 градусов Цельсия примерно 8-10 минут или до того момента, пока начинка не будет готова и сыр не растает.
Подача:
После запекания выньте лаваш из духовки. Поделите его на порционные кусочки.
Украсьте блюдо листьями руколы перед подачей, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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