Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить не десертные сырники, а картофельные с сыром. Глинская подметила, что блюдо выходит очень вкусным и сырники разлетаются дома, как "горячие пирожки".
Ингредиенты:
- 500 г картофеля (5-6 штук)
- 300 г творога (жирностью 5%)
- 250 г брынзы
- 50 г муки
- 100 г яиц (2 штуки)
- Щепотка соли
- Укроп (по желанию)
- Мука для обваливания сырников
- Масло для жарки
Инструкции:
Приготовление картофельного теста:
Картофель отварите в подсоленной воде до мягкости, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Очистите от кожуры и разомните горячий картофель вилкой, оставляя небольшие кусочки.
Добавление ингредиентов:
В разомленный картофель добавьте творог и натертую брынзу. Перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, постепенно добавьте муку и яйца, посолите по вкусу. Добавьте мелко нарезанный укроп, если используете.
Формирование и обжарка сырников:
Смочите руки водой, чтобы избежать прилипания, и сформируйте сырники из картофельной смеси.
Обваляйте каждый сырник в муке.
Обжарка:
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. "Мастер Шеф" Глинская советует, обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, обращая их один или дважды, чтобы обеспечить равномерное обжаривание.
Выложите обжаренные сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Подача:
Подавайте картофельные сырники с брынзой горячими, на бокале сметаны или соуса на ваш выбор.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.