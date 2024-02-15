Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить не десертные сырники, а картофельные с сыром. Глинская подметила, что блюдо выходит очень вкусным и сырники разлетаются дома, как "горячие пирожки".

Ингредиенты:

500 г картофеля (5-6 штук)

300 г творога (жирностью 5%)

250 г брынзы

50 г муки

100 г яиц (2 штуки)

Щепотка соли

Укроп (по желанию)

Мука для обваливания сырников

Масло для жарки

Инструкции:

Приготовление картофельного теста:

Картофель отварите в подсоленной воде до мягкости, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Очистите от кожуры и разомните горячий картофель вилкой, оставляя небольшие кусочки.

Добавление ингредиентов:

В разомленный картофель добавьте творог и натертую брынзу. Перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская рассказывает, постепенно добавьте муку и яйца, посолите по вкусу. Добавьте мелко нарезанный укроп, если используете.

Формирование и обжарка сырников:

Смочите руки водой, чтобы избежать прилипания, и сформируйте сырники из картофельной смеси.

Обваляйте каждый сырник в муке.

Обжарка:

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. "Мастер Шеф" Глинская советует, обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, обращая их один или дважды, чтобы обеспечить равномерное обжаривание.

Выложите обжаренные сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подача:

Подавайте картофельные сырники с брынзой горячими, на бокале сметаны или соуса на ваш выбор.

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