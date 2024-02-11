В Украине в марте пересчитают пенсию, однако индексация коснется не всех.

В марте 2024 года планируется масштабная индексация пенсий для украинцев.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, прогнозируется, что пенсии в Украине проиндексируют на 13%, но точный процент мартовской индексации будет обнародован в конце февраля месяца.

Благодаря показателям размера средней заработной платы за 2023 год, рассчитают и процент повышения пенсий в Украине.

Несколько категорий граждан не почувствуют на своих выплатах индексацию пенсий, речь идет о лицах, вышедших на пенсию менее трех лет назад.

Также граждане, получающие сверхвысокие пенсии и лиц, имеющих расчетную пенсию ниже минимальной.

В последнем случае государство доплачивало украинцам, чьи выплаты меньше минимальных потому что согласно законодательству нашей страны, граждане не могут иметь пенсию ниже минимального значения.

Поэтому пенсии данной категории украинцев проиндексируют, но индексация будет заменой привычной доплаты к минималке, которую платит государство.

Украинцы в комментариях отреагировали на планируемое повышение пенсий в Украине:

"...Поднимите ту несчастную бедную пенсию людям, а тогда уже хвастайтесь. За ту пенсию человек всю жизнь работал, так что это не подачка, а заслуга человека",

"Вырастут на три копейки, А разговоров, как на миллион, и цены на все поднимут в 100 раз",

"Меньше нужно воровать, тогда будут средства на повышение и индексацию пенсии".

Источник: Апостроф .

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