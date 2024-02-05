У випадках, коли громадяни України виїжджають за кордон на постійне місце проживання, існують певні обставини, за яких можуть призупинити виплату пенсій. Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Право на захист".
Згідно з законодавством, зокрема, Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", призначення пенсії може бути зупинено у таких випадках:
- Якщо пенсія призначена на підставі документів, які містять невірогідні відомості.
- У разі смерті пенсіонера.
- Якщо пенсія не отримується протягом шести місяців підряд через відсутність отримання через поштове відділення.
- В інших випадках, передбачених законом, таких як закінчення терміну навчання дітей, отримувачі пенсії в разі втрати годувальника тощо.
- Процес працевлаштування особи, яка отримує пенсію за вислугу років, на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.
Термін поновлення пенсії після встановлення причин її припинення становить десять днів. У випадку, якщо отримувач пенсії не знає причину припинення виплати, рекомендується звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду (ПФУ) для вияснення причин та відновлення пенсійних виплат.
Якщо суми пенсії не надходять на поточний рахунок протягом одного року, банк, в якому відкритий рахунок, повинен повідомити відповідний орган Пенсійного фонду про це найпізніше до 28 числа місяця, у якому ці обставини виникли. Одержувач пенсії також має право подати заяву до ПФУ. При виключенні банку з переліку уповноважених банків, орган призупиняє перерахування пенсії.
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