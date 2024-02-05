Відповідно до законодавства, призначення пенсії українцям може бути зупинено в деяких випадках.

У випадках, коли громадяни України виїжджають за кордон на постійне місце проживання, існують певні обставини, за яких можуть призупинити виплату пенсій. Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Право на захист".

Згідно з законодавством, зокрема, Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", призначення пенсії може бути зупинено у таких випадках:

Якщо пенсія призначена на підставі документів, які містять невірогідні відомості. У разі смерті пенсіонера. Якщо пенсія не отримується протягом шести місяців підряд через відсутність отримання через поштове відділення. В інших випадках, передбачених законом, таких як закінчення терміну навчання дітей, отримувачі пенсії в разі втрати годувальника тощо. Процес працевлаштування особи, яка отримує пенсію за вислугу років, на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Термін поновлення пенсії після встановлення причин її припинення становить десять днів. У випадку, якщо отримувач пенсії не знає причину припинення виплати, рекомендується звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду (ПФУ) для вияснення причин та відновлення пенсійних виплат.

Якщо суми пенсії не надходять на поточний рахунок протягом одного року, банк, в якому відкритий рахунок, повинен повідомити відповідний орган Пенсійного фонду про це найпізніше до 28 числа місяця, у якому ці обставини виникли. Одержувач пенсії також має право подати заяву до ПФУ. При виключенні банку з переліку уповноважених банків, орган призупиняє перерахування пенсії.

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