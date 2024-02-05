Согласно законодательству назначение пенсии украинцам может быть остановлено в некоторых случаях.

В случаях, когда граждане Украины уезжают за границу на постоянное место жительства, существуют определенные обстоятельства, при которых могут приостановить выплату пенсий. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту".

Согласно законодательству, в частности, Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", назначение пенсии может быть остановлено в следующих случаях:

Если пенсия назначена из документов, содержащих невероятные сведения. В случае смерти пенсионера. Если пенсия не получается в течение шести месяцев подряд из-за отсутствия получения через почтовое отделение. В других случаях, предусмотренных законом, таких как истечение срока обучения детей, получатели пенсии в случае потери кормильца и т.п. Процесс трудоустройства лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии после установления причин прекращения составляет десять дней. В случае если получатель пенсии не знает причину прекращения выплаты, рекомендуется обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ) для выяснения причин и возобновления пенсионных выплат.

Если суммы пенсии не поступают на текущий счет в течение одного года, банк, в котором открыт счет, должен уведомить соответствующий орган Пенсионного фонда об этом позже до 28 числа месяца, в котором эти обстоятельства возникли. Получатель пенсии также имеет право подать заявление в ПФУ. При исключении банка из перечня уполномоченных банков орган приостанавливает перечисление пенсии.

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