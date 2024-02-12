У себя в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам приготовить вкуснейшие биточки из мойвы по-одесски.

Рецепт элементарный. Биточки готовятся очень быстро и простых ингредиентов.

Для приготовления биточков из мойвы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:

750 г неочищенной мойвы

яйца – 3 целых + 3 желтка

3 ст.л. муки

зелень (зеленый лук и петрушка)

сок половинки лимона

соль и перец по вкусу

растительное масло для жарки

"Биточки из мойвы - это отдельный деликатес, который точно стоит вашего внимания", - советует финалистка "Мастер Шеф".

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко хорошо промывает мойву, зачищает ее, удаляя головы, внутренности и хребты, а затем снова промывает готовое филе рыбок.

Чтобы приготовить кляр, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает в миске яйца (три целых и три желтка), муку, соль и перец по вкусу, а также мелко нарезанный зеленый лук. У нас получится жидкое тесто.

Отбивать рыбу не нужно. Просто берем вместе по два филе мойвы, погружаем в тесто и выкладываем на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим биточки из мойвы до золотистости с обеих сторон.

"Подаем биточки сразу с петрушкой и соком лимона. Вы точно захотите приготовить еще", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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