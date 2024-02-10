В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала рецепт вкусного и сытного пирога, не требующего много времени на приготовление.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко для начинки взяла курицу и грибы, а вот основу сделала необычной, использовав вместо теста рис с сыром.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

рис круглозернистый – 3 стакана

филе куриное – 2 шт.

лук – 3 шт.

грибы (шампиньоны) – 150 г

яйца – 2 шт.

пармезан – 100 г

моцарелла – 200 г

любой твердый сыр – 100 г

соль и перец – по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает рис до готовности и сливает воду. Добавляем к отварному рису тертый пармезан и сыр, выкладываем массу в форму для запекания и формируем основу пирога, как на видео.

Запекаем рисово-сырную основу пирога в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (примерно 20 минут).

Тем временем "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит начинку. Куриное филе отвариваем, а затем рвём мясо на волокна. Лук и грибы нарезаем тонкими кусочками и обжариваем до готовности.

Смешиваем курицу, лук с грибами, нарезанный кубиком моцареллу, выкладываем начинку на готовую основу пирога и запекаем еще 10 минут при 180 градусах.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.