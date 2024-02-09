Изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, бывшие военноматы) позволяют им работать круглосуточно. Решение было принято Кабмином на заседании в пятницу, 9 февраля, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно изменениям, во время проведения мобилизации и/или военного положения ТЦК могут:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать регулярные медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести учет призывников, военнообязанных и резервистов, как и учет транспортных средств, которые передаются Вооруженным силам Украины и другим военным формированием во время мобилизации и военного положения.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине. Проект предусматривает обязательную регистрацию электронного кабинета всех военнообязанных и раздачу электронных повесток.

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