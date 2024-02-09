Олександр Сирський публічно звернувся до Валерія Залужного після його відставки його з посади Головнокомандувача ЗСУ, пише Politeka.net.

Сирський привітав Валерія Залужного і начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова з присвоєнням звання.

«Щиро вітаю своїх побратимів, генерала Валерія Федоровича Залужного та генерал-лейтенанта Кирила Олексійовича Буданова з присвоєнням високого звання — «Героя України»! Честь!», - зазначив Сирський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валерію Залужному Указом Президента присвоєно звання «Герой України».

«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу», - йдетсья у тексті Указу.

Також звання «Героїй України» присвоєно Буданову.

Згодом в Мережі з’явилися кадри нагородження Валерія Залужного і Кирила Буданова.

Президент Володимир Зеленський також вручив ордени «Золота Зірка» та Хрести бойових заслуг військовослужбовцям та сім'ям Героїв України, яким звання присвоєно посмертно.

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного було відправлено у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

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