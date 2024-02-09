Так, 8 лютого з'явилась інформація про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко - це було очікувано, бо у суспільстві давно обговорювали ймовірне звільнення Залужного.

Костенко також розповів, якою є реакція військових.

"Це вже не був такий секрет. Всі знали, що це буде. Тим більше ми між собою навіть говорили і в комітетах, і в міністерстві оборони, що всі вже це розуміли", – повідомив він.

За словами Костенка, у комітетах розмірковували, хто ж займе місце Головнокомандувача, бо у військах дуже поважають Залужного, він має серйозний авторитет.

"Як і генерал Сирський має свій авторитет як командувача Сухопутних військ. А в Залужного авторитет Головнокомандувача – це набагато масштабніше. Тому людей, які б там раділи, що зняли Залужного, я не зустрічав", – резюмував Костенко.

У коментарях українці відреагували на новину:

"Перший раз в історії України, коли люди проти звільнення чиновника",

"Дай Боже щоб наша Країна перемогла незважаючи на політичні амбіції , бо життя віддали найкращі сини України",

"Зато радіють російські військові....",

"Немає здивування?? Чи солдати на передку не враховуються?".

Джерело: 24 канал.

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