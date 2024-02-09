Так, 8 февраля появилась информация об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

Как рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко – это было ожидаемо, потому что в обществе давно обсуждали вероятное увольнение Залужного.

Костенко также рассказал, какова реакция военных.

"Это уже не был такой секрет. Все знали, что это будет. Тем более, мы между собой даже говорили и в комитетах, и в министерстве обороны, что все уже это понимали", – сообщил он.

По словам Костенко, в комитетах размышляли, кто же займет место Главнокомандующего, потому что в войсках очень уважают Залужного, он имеет серьезный авторитет.

"Как и генерал Сырский имеет свой авторитет как командующего Сухопутными войсками. А у Залужного авторитет Главнокомандующего – это гораздо масштабнее. Поэтому людей, которые бы там радовались, что сняли Залужного, я не встречал", – резюмировал Костенко.

В комментариях украинцы отреагировали на новость:

"Первый раз в истории Украины, когда люди против увольнения чиновника",

"Дай Бог, чтобы наша Страна победила несмотря на политические амбиции, потому что жизнь отдали лучшие сыновья Украины",

"Зато радуются российские военные....",

"Нет удивления?? Или солдаты на передке не учитываются?".

Источник: 24 канал.

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