Стало відомо нове рішення щодо генерала Валерія Залужного, якого раніше відправили у відставку.

Генералу Валерію Залужному присвоєне звання Герой України, пише Politeka.net.

Указ вже опублікований на сайті Президента України.

«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу», - йдеться у текстіі указу, підписаного 8 лютого.

Це рішення спричинило нову хвилю обговорень в Мережі.

«Цілком заслужено»,

«Дивно, що тільки щойно це зробили»,

«Для звичайних людей Він і так герой України!»,

«Навіть дивно, що тільки зараз»,

«Чудово!»,

"Давно пора було зробити, а не після відставки",

"Мутять трохи. Не треба піддаватися",

"Градус напруження намагаються знизити",

"Заслужено", - висловлюються українці.

Додамо, також звання Героя України присвоїли керівнику ГУР Кирилу Буданову.

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