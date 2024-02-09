Генералу Валерію Залужному присвоєне звання Герой України, пише Politeka.net.
Указ вже опублікований на сайті Президента України.
«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ЗАЛУЖНОМУ Валерію Федоровичу — генералу», - йдеться у текстіі указу, підписаного 8 лютого.
Це рішення спричинило нову хвилю обговорень в Мережі.
«Цілком заслужено»,
«Дивно, що тільки щойно це зробили»,
«Для звичайних людей Він і так герой України!»,
«Навіть дивно, що тільки зараз»,
«Чудово!»,
"Давно пора було зробити, а не після відставки",
"Мутять трохи. Не треба піддаватися",
"Градус напруження намагаються знизити",
"Заслужено", - висловлюються українці.
Додамо, також звання Героя України присвоїли керівнику ГУР Кирилу Буданову.
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