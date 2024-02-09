Генералу Валерию Залужному присвоено звание Герой Украины, пишет Politeka.net.
Указ уже опубликован на сайте Президента.
«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» ЗАЛУЖНОМУ Валерию Федоровичу — генералу», - говорится в тексте указа, подписанного 8 февраля.
Это решение повлекло за собой новую волну обсуждений в Сети.
«Совершенно заслуженно»,
«Удивительно, что только что это сделали»,
«Для обычных людей Он и так герой Украины!»,
«Даже странно, что только сейчас»,
"Прекрасно!",
"Давно пора было сделать, а не после отставки",
"Мутят немного. Не надо поддаваться",
"Градус напряжения пытаются снизить",
"Заслуженно", – высказываются украинцы.
Добавим, также звание Героя Украины присвоили руководителю ГУР Кириллу Буданову.
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