Стало известно новое решение по генералу Валерию Залужному, которого ранее отправили в отставку.

Генералу Валерию Залужному присвоено звание Герой Украины, пишет Politeka.net.

Указ уже опубликован на сайте Президента.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» ЗАЛУЖНОМУ Валерию Федоровичу — генералу», - говорится в тексте указа, подписанного 8 февраля.

Это решение повлекло за собой новую волну обсуждений в Сети.

«Совершенно заслуженно»,

«Удивительно, что только что это сделали»,

«Для обычных людей Он и так герой Украины!»,

«Даже странно, что только сейчас»,

"Прекрасно!",

"Давно пора было сделать, а не после отставки",

"Мутят немного. Не надо поддаваться",

"Градус напряжения пытаются снизить",

"Заслуженно", – высказываются украинцы.

Добавим, также звание Героя Украины присвоили руководителю ГУР Кириллу Буданову.

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