Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оголосив дані щодо нової масованої атаки, яку пережила Україна.

За словами Валерія Залужного, на початку доби 7 лютого противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом, за словами Валерія Залужного, застосовано 64 засоби повітряного нападу: 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим); 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море); 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ); 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ); 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.); 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –рф.).

Валерій Залужний також повідомив, що знищити вдалось 44 повітряні цілі. А саме - 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

«Тримаймо небо! Разом – до перемоги!», - підкреслив Валерій Залужний.

Додамо, загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі 13 постраждали.

Проц е повідомив мер Києва Віталій Кличко.

10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі.

Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

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