Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный объявил данные о новой массированной атаке, которую пережила Украина.

По словам Валерия Залужного, в начале суток 7 февраля противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

В общей сложности, по словам Валерия Залужного, применено 64 средства воздушного нападения: 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (Чауда – Крым); 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море); 4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск); 3 крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск); 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – рф.); 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. – Рф.).

Валерий Залужный также сообщил, что уничтожить удалось 44 воздушных целей. А именно – 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты «Калибр»; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В отражении нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

«Держим небо! Вместе – к победе!», - подчеркнул Валерий Залужный.

Добавим, всего в столице в результате вражеской атаки 13 пострадали.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

10 из них, включая беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе.

Три человека пострадали в Днепровском районе. Двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте.

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