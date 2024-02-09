Звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ шокувало як звичайних українців, так і зірок.

Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача збройних сил України, відправлено у відставку, пише Politeka.net.

«… Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх…», - заявив Валерій Залужний після того, як стало відомо про його звільнення.

Такий хід подій приголомшив українців. У соцмережах люди дякують Валерію Залужному за службу і захист, висловлюють впевненість, що Україна переможе і сподіваються, що він залишиться в команді:

«Дякую Вам! Ми з Вами і за Вас!»,

«Ми захищаємо нашу країну, а генерала не захистили»,

«Важко, сумно, нечесно».

Шокувало звільнення Валерія Залужного і українських артистів. Ведучі, акторки і співаки також дякують генералу за службу і зізнаються, що не можуть повірити у те, що сталося.

«Дякую, Валерію Федоровичу! Вдячна вам за міць та надію, яка тримала кожного українця», - написала на своїй сторінці ведуча Маша Ефросиніна.

«Я не можу прийняти цієї новини. Залужний для мене – це міць і сила. Наші воїни його підтримують, він батько ЗСУ», - висловилася акторка «Жіного кварталу» Тетяна Песик.

«Сподіваємо, пане Президент, ви з паном Залужним розумієте, що робите і це нарешті допоможе отримати перемогу!», - написала хореографиня і зірка «Танців з зірками» Ілона Гвоздьова на своїй сторінці в Інстаграм.

Співачка Анастасія Приходько зізналася після звільнення Залужного: «Я не можу в це повірити…».

Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк прокоментувала фото Залужного сердечком, а співачка і переможниця «Євробачення» Руслана Лижичко опублікувала ціл звернення до Валерія Федоровича:

«Для мене честь народитися і жити з Вами в одній країні, в один час, під одним небом на одній землі. Ви для мене - Сила, Мудрість і Гідність, Ви дали нам впевненість у майбутньому, у перемозі Добра над злом, у перемозі Світла над темрявою….».

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