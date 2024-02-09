Увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ шокировало как обычных украинцев, так и звезд.

Валерий Залужный, более двух лет занимавший пост главнокомандующего вооруженными силами Украины, отправлен в отставку, пишет Politeka.net.

«…Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенте Украины. Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех…», ​​- заявил Валерий Залужный после того, как стало известно о его увольнении.

Такой ход событий ошеломил украинцев. В соцсетях люди благодарят Валерия Залужного за службу и защиту, выражают уверенность, что Украина победит и надеются, что он останется в команде:

«Благодарю Вас! Мы с Вами и за Вас!»,

«Мы защищаем нашу страну, а генерала не защитили»,

«Трудно, грустно, нечестно» .

Шокировало увольнение Валерия Залужного и украинских артистов. Ведущие, актрисы и певцы также благодарят генерала за службу и признаются, что не могут поверить в произошедшее.

«Спасибо, Валерий Федорович! Благодарна вам за мощь и надежду, которая держала каждого украинца» , - написала на своей странице ведущая Маша Ефросинина.

«Я не могу принять эту новость. Залужный для меня – это мощь и сила. Наши воины его поддерживают, он отец ВСУ» , - высказалась актриса «Женского квартала» Татьяна Песик.

«Надеемся, господин Президент, вы с господином Залужным понимаете, что делаете и это наконец поможет одержать победу!» , – написала хореограф и звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграм.

Певица Анастасия Приходько призналась после увольнения Залужного: «Я не могу в это поверить…».

Телеведущая и блоггер Леся Никитюк прокомментировала фото Залужного сердечком, а певица и победительница «Евровидения» Руслана Лыжичко опубликовала целое обращение к Валерию Федоровичу:

«Для меня честь родиться и жить с Вами в одной стране, в одно время под одним небом на одной земле. Вы для меня – Сила, Мудрость и Достоинство, Вы дали нам уверенность в будущем, в победе Добра над злом, в победе Света над тьмой….».

Последние новости Украины:

Валерий Залужный сделал новое заявление – что нужно знать украинцам.

Одноклассники рассказали, какой Валерий Залужный действительно и вспомнили его школьные годы.