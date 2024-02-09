Александр Сырский публично обратился к Валерию Залужному после его отставки с должности Главнокомандующего ВСУ, пишет Politeka.net.

Сырский поздравил Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова с присвоением звания.

«Искренне поздравляю своих побратимов, генерала Валерия Федоровича Залужного и генерал-лейтенанта Кирилла Алексеевича Буданова с присвоением высокого звания – «Героя Украины»! Честь!», - отметил Сырский.

Напомним, ранее стало известно, что Валерию Залужному Указом Президента присвоено звание «Герой Украины».

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» ЗАЛУЖНОМУ Валерию Федоровичу — генералу», - говорится в тексте Указа.

Также звание «Героей Украины» присвоено Буданову.

Впоследствии в Сети появились кадры награждения Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Президент Владимир Зеленский также вручил ордена «Золотая Звезда» и Кресты боевых заслуг военнослужащим и семьям Героев Украины, которым звание присвоено посмертно.

Напомним, 8 февраля Валерий Залужный был отправлен в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.

Последние новости Украины:

По Валерию Залужному принято новое решение.

Замена Залужного на Сырского – военные высказали свое мнение.

Одноклассники рассказали, какой Залужный действительно и вспомнили его школьные годы: "Выделялся среди других".