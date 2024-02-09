Александр Сырский публично обратился к Валерию Залужному после его отставки с должности Главнокомандующего ВСУ, пишет Politeka.net.
Сырский поздравил Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова с присвоением звания.
«Искренне поздравляю своих побратимов, генерала Валерия Федоровича Залужного и генерал-лейтенанта Кирилла Алексеевича Буданова с присвоением высокого звания – «Героя Украины»! Честь!», - отметил Сырский.
Напомним, ранее стало известно, что Валерию Залужному Указом Президента присвоено звание «Герой Украины».
«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» ЗАЛУЖНОМУ Валерию Федоровичу — генералу», - говорится в тексте Указа.
Также звание «Героей Украины» присвоено Буданову.
Впоследствии в Сети появились кадры награждения Валерия Залужного и Кирилла Буданова.
Президент Владимир Зеленский также вручил ордена «Золотая Звезда» и Кресты боевых заслуг военнослужащим и семьям Героев Украины, которым звание присвоено посмертно.
Напомним, 8 февраля Валерий Залужный был отправлен в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.
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