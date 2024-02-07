Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про мобілізацію.

Народні депутати ухвалила у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації в Україні.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект №10449 про посилення мобілізації в Україні.

В цілом за проголосовали 243 народних депутати.

"Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - повідомив Железняк.

Крім того нардеп розповів, як голосували депутати по фракціям:

СН - 178

ЕС - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 17

За майбутнє - 7

Голос - 3

Довіра - 18

Відновлення України - 12

Позафракційні - 8.

До слова, напередодні Рада підтримала подовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні.

Верховна Рада України у вівторок, 6 лютого, проголосувала за подовження дії воєнного стану і мобілізації – до 13 травня 2024 року.

Парламент затвердив указ президента України. Указ підтримали 335 народних депутатів.

Нагадаємо, що це десяте голосування Ради за воєнний стан в Україні.

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